"Vou-te rasgar todo na conferência de Imprensa" vale um jogo de castigo a Álvaro Pacheco

Álvaro Pacheco teve de ser agarrado no fim do jogo

Treinador do Vizela vai falhar o jogo contra o Paços de Ferreira, para a Liga

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, foi suspenso por um jogo no seguimento da expulsão após o apito final do encontro da Taça de Portugal contra o V. Guimarães (derrota por 2-1 no prolongamento) e tem ainda de pagar uma multa de 612 euros.

Álvaro Pacheco não vai poder, dessa forma, sentar-se no banco este fim de semana, contra o Paços de Ferreira, na Liga Bwin.

O árbitro Cláudio Pereira escreveu o seguinte no relatório: "Expulsão de treinador - Entrar no terreno de jogo, após o final do mesmo, para confrontar a equipa de arbitragem, utilizando linguagem e/ou ações ofensivas, insultuosas ou abusivas, proferindo as seguintes palavras: 'vou-te rasgar

todo na conferência de Imprensa' e 'são sempre contra nós'".

Nas alegações em sua defesa, Álvaro Pacheco explicou que a expressão "vou-te rasgar todo na conferência de Imprensa" foi um desabafo, pois não concretizou a ameaça.

Recorde-se que o Vizela perdeu e foi eliminado da Taça de Portugal graças a um penálti polémico no prolongamento, e viu ainda dois jogadores serem expulsos (Tomás Silva e Anderson).

Refira-se que o Vizela ponderou abandonar o jogo, desagradado com a arbitragem, e Álvaro Pacheco disse mesmo que esperava que não o tirassem do próximo jogo, o que acabou por acontecer.