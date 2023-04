Voo atrasado: triunfo na ilha anulou frustração de adeptos do Vizela

Vários adeptos ficaram impedidos de assistir à vitória sobre o Santa Clara, nos Açores, devido a atraso do voo que saiu do Porto

Uma série de contrariedades impediu um grupo de sócios do Vizela de assistirem ao jogo frente ao Santa Clara, nos Açores, na passada sexta-feira. O voo, cuja partida estava agendada para as 12h35, acabou por deixar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, pouco depois das 13 horas, só que volvidos poucos minutos regressou ao ponto de partida.

Alguns adeptos chegaram a Ponta Delgada quando o jogo estava no fim. Não foi o caso de Rui Salgado, o sócio que não falhou um jogo dos vizelenses esta época. Confia num inédito apuramento europeu.

"Disseram-nos que foi devido a um problema técnico", explicou Ernesto Sampaio, um dos prosélitos vizelenses em causa, acrescentando que só voltou a levantar voo mais de uma hora depois "Começámos a olhar para as horas e a ficar apreensivos face à hora do jogo, mas nada podíamos fazer", sustentou. "Chegámos aos Açores a dez minutos do final do jogo e, como estava a chover muito, alguns, como eu, acharam que não valia a pena ir ao estádio, mas outros foram e chegaram a tempo de ver o período de compensação. A frustração foi compensada pela vitória".

Ernesto Sampaio e mais seis amigos regressaram ontem dos Açores. Curiosamente, no mesmo dia em que regressou Rui Salgado, cujo grupo integrava ainda a mulher Margarida, o amigo Tonel, a esposa Manuela e a filha Inês, além de Óscar Martins e da mãe, Agostinha. Foram os únicos vizelenses que marcaram presença no estádio.

"Houve um problema com um voo e outros vizelenses não puderam estar cá, mas nós, com o nosso entusiasmo, representámos Vizela. Fizemo-nos ouvir, por vezes mais alto do que os adeptos do Santa Clara", frisou Rui Salgado, confiante numa reta final poderosa. "Obtivemos um feito inédito na Liga Bwin, a terceira vitória consecutiva, e agora vamos atrás da quarta e da quinta e, porque não, uma ida à Europa. Não era esse o objetivo inicial, mas as circunstâncias estão a empurrar-nos para essa luta", enfatizou. Rui Salgado não falhou ainda um jogo do Vizela esta época.

O próximo duelo é na segunda-feira, frente ao Boavista.