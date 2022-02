O Vizela, através do seu diretor desportivo, repudiou hoje a arbitragem do jogo que o Paços de Ferreira venceu, por 2-1, denunciando uma "enorme dualidade de critérios" no jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol​​.

O Vizela, que no sábado, através do seu diretor desportivo, repudiou a arbitragem do jogo em Paços de Ferreira, voltou este domingo ao jogo da 23ª ronda da Liga Bwin.

"A dualidade tem gestos, ações, imagens. As de ontem são estas e vão além da expulsão do jogador do FC Paços de Ferreira que não o foi ou da expulsão do jogador do FC Vizela que ninguém percebeu", pode ler-se numa publicação na rede social Facebook. Um texto acompanhado por um vídeo com os lances que o clube vizelense contesta na arbitragem.