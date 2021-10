Vizela visa Cartão do Adepto: "Algum cartão vale tantos lugares vazios?"

Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência esteve totalmente vazia no Vizela-Benfica

Clube destacou, numa publicação no Facebook, o vazio na Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP) durante o jogo com o Benfica

O Vizela é o mais recente clube a insurgir-se publicamente contra o Cartão do Adepto. Esta terça-feira, dois dias após defrontar o visitante Benfica, o clube questionou se "algum cartão vale tantos lugares vazios" para denotar que a assistência caseira teria sido maior caso não estivesse em vigor esta medida governamental.

"4883 [adeptos] no estádio, 1116 em casa. Algum cartão vale tantos lugares vazios?", lê-se na publicação do emblema da Liga Bwin, na qual se vê a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP), destinada a fãs com adereços, totalmente vazia, durante o encontro da nona jornada do principal campeonato.

Com a implementação do Cartão do Adepto, feita esta época desportiva, os clubes profissionais foram recomendados a delimitar duas zonas nos estádios para acolher fãs com e sem adereços, sendo necessário ter Cartão de Adepto para aceder à ZCEAP.

O cartão do adepto foi implementado na sequência das mais recentes alterações ao regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, publicadas em Diário da República em 11 de setembro de 2019.