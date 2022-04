Vizela: unidos para vencer primeira grande final

Álvaro Pacheco pediu calma aos adeptos no final da derrota com o Belenenses e apresentou a receita para a receção ao Arouca, determinante na luta pela permanência. Em caso de vitória na sexta-feira, os vizelenses ficarão com 32 pontos e, a três jornadas do fim do campeonato, com mais cinco em relação aos arouquenses, posicionados no 15.º lugar.

Depois de perder com o Braga e, no sábado, no Jamor, diante do último classificado, o Belenenses, o Vizela recebe na sexta-feira o Arouca, um jogo que poderá ser determinante para as contas da permanência. Se conseguirem quebrar o jejum de triunfos em casa - não ganham desde 30 de janeiro, quando bateram o Vitória de Guimarães por 3-2 -, os vizelenses chegarão aos 32 pontos e ficarão, assim, com mais cinco pontos do que os arouquenses, que somam 27 pontos nesta altura.

Na próxima jornada, dois dos outros concorrentes diretos jogam entre si - o Moreirense, que tem 26 pontos, visita Portimão para defrontar a formação algarvia, que contabiliza 32 -, o Famalicão (29 pontos) joga na Luz com o Benfica, o Tondela (25) recebe o Vitória de Guimarães e o Belenenses (24) desloca-se ao Estoril.

Depois da desilusão no Jamor, a final com o Arouca poderá ser crucial para o Vizela e o momento é de unir a família depois de Álvaro Pacheco ter conversado e acalmado os cerca de 500 adeptos minhotos no final do jogo com o Belenenses.

"Estavam desagradados com a nossa exibição e disse-lhes que tinham razão", explicou o treinador dos vizelenses no Jamor. "Estão habituados a ver uma equipa corajosa, determinada e com vontade de conquistar pontos e o que se viu foi uma equipa apática e amorfa muitas vezes", adiantou.

Schettine também se dirigiu aos adeptos e até ofereceu a camisola a um deles e Pacheco apelou à calma para a bancada. "No futebol temos de fazer com que as coisas aconteçam. Temos de nos manter unidos e temos mais quatro finais para conseguir os nossos objetivos", apontou o técnico. Depois do Arouca, o Vizela joga no Dragão, recebe o Marítimo e termina o campeonato em Moreira de Cónegos.