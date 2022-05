Vizela tem falta de médios para a receção ao Marítimo

Marcos Paulo e Claudemir ainda não estão totalmente bem de problemas físicos, o que reduz opções numa altura crítica.

Marcos Paulo e Claudemir estão a pressionar Álvaro Pacheco. Isto acontece porque os dois estão ainda em dúvida, assim como Bruno Wilson, mas este não coloca grandes problemas. Os dois médios, sim, devido à escassez de opções para o meio-campo o que preocupa o treinador para a receção ao Marítimo.

Este é o último jogo em casa dos vizelenses, que, curiosamente, começaram a época a jogar no Estádio Capital do Móvel, emprestado pelo Paços de Ferreira, enquanto decorriam as obras de remodelação do estádio.

Além disso, o confronto com a equipa madeirense é um marco decisivo para as contas da permanência de um clube que tem apenas duas presenças na I Liga (a primeira em 1984/85) e quer fazer história, ao carimbar a segunda época seguida no escalão principal.