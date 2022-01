Vizela também pediu adiamento ao Sporting

Minhotos jogaram com o plantel debilitado a eliminatória da Taça de Portugal e aguardam resultados de nova ronda de testagem

O Vizela também fez chegar ao Sporting, esta semana, um pedido de adiamento do jogo da Liga Bwin agendado para o próximo domingo, dia 16 (18H00). Fê-lo na mesma altura em que, face aos resultados positivos na testagem do plantel à covid-19, idêntica solicitação seguiu para o Dragão, tendo em vista um possível adiamento do jogo da Taça de Portugal. Os dragões argumentaram, então, com o regulamento vigente, que estipula um mínimo de 13 jogadores para haver condições, e os vizelenses, apesar das evidentes limitações, acabaram mesmo por disputar o encontro da Taça.

Os minhotos continuam condicionados no grupo de trabalho, porque ainda há jogadores a cumprir as determinações inerentes a um teste positivo e esta sexta-feira serão conhecidos os resultados de nova ronda de testagem, o que, para bem ou para mal, poderá ter influência na equação de soluções à disposição de Álvaro Pacheco.,

De Alvalade não chegou ainda nenhum eco de qualquer resposta ao pedido dos vizelenses. Conforme esclareceu a Liga esta semana, há um regulamento em vigor, aprovado pelos clubes a 21 de dezembro último, que estabelece os 13 jogadores como mínimo para haver jogo, pelo que, à margem desse ponto regulamentado, um jogo só poderá ser adiado mediante entendimento entre os dois clubes. E quando ele existe, a Liga costuma dar luz verde.