"Vizela representa um concelho que se revê no histórico do clube"

Palavras de João Paulo correia esta segunda-feira. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou o clube da I Liga.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou esta segunda-feira o estádio do Vizela, numa açáo inserida "no périplo pelas sociedades desportivas da I Liga", afirmou o governante, salientando que a indústria do desporto "contribui para o PIB, contribui para as exportações e cria valor acrescentado".

No Vizela, João Paulo Correia vê um "representante de um concelho que se revê, pelo que pude perceber, a 100% no histórico do clube e na posição que tem na I Liga. É um clube que está de mãos dadas com a Câmara Municipal, com a população, e que está a pensar no futuro. Vi o que está a ser feito e o que pensam fazer nos próximos tempos", revelando que o clube "quer apostar no futebol feminino".

Por sua vez, Vítor Hugo Salgado, presidente da autarquia local, referiu que a Câmara "poderá ajudar o Vizela na concretização das obras anunciadas, da mesma forma que ajudou até aqui, criando condições para que tudo aquilo que estávamos habituados a ver sofra uma alteração de paradigma", relevando que o estádio "nunca tinha sofrido qualquer intervenção desde que foi inaugurado". O autarca enumerou algums das obras em curso: "Estão a ser feitos acessos dentro do próprio estádio e acessos às bancadas. A Câmara está, em parceria com privados, a desenvolver um acesso condigno, que ficará concluído ainda este ano, permitindo que o acesso ao estádio seja feito diretamente, ao invés de passar no centro urbano do concelho, ligandoo diretamante a Escola Secundária de Infias e a rotunda do Futebol Clube de Vizela".