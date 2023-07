Vizela recruta central que fez a formação no Benfica

João Escoval jogou no Volos, da Grécia, na última temporada e estava livre no mercado. Já está em Portugal para realizar exames médicos.

João Escoval, defesa-central de 26 anos, vai ser jogador do Vizela, assinando um contrato válido por dois anos, sabe O JOGO. O jogador português representou o Volos, da Grécia, na última temporada, tendo realizado 31 jogos.

O futebolista formado no Benfica, e que também passou pela equipa B dos encarnados, já está em Portugal para realizar exames médicos e vai mudar-se para os minhotos, numa altura em que estava livre no mercado. Os termos do negócio estão acordados e resta esperar pelo resultado dos exames médicos. Se tudo estiver dentro das normas, a oficialização poderá ser feita ainda hoje ou na quarta-feira.

Escoval passou pelo futebol croata, ao serviço do NK Istra 1961 e do HNK Rijeka, e pelo Chipre (Anorthosis), antes de chegar ao Volos em 2022/23.