Vizela reage aos alegados insultos racistas a Douglas Tanque

Fonte da SAD garante que o clube "não aceita, não tolera e repudia qualquer tipo de manifestação racista ou xenófoba"

Contactado por O JOGO, o Vizela esclareceu que o clube, de forma geral, "não aceita, não tolera e repudia qualquer tipo de manifestação racista ou xenófoba em geral". "O que existe neste episódio são os factos e os factos é que os dirigentes do Paços de Ferreira pediram para identificar um adepto do Vizela por alegados insultos racistas. A autoridade fez a identificação do adepto e o caso vai seguir os devidos trâmites. Aguardamos a conclusão desses trâmites., nomeadamente o teor dos alegados insultos ao jogador Douglas Tanque que desconhecemos . Porém, o clube, como é evidente, não tolera qualquer manifestação racista de forma geral", referiu a mesma fonte.

Recorde-se que já esta segunda-feira, O Paços de Ferreira condenou em comunicado os insultos alegadamente racistas dirigidos a Douglas Tanque. Em comunicado partilhado nas suas redes sociais, o Paços fez saber que "condena veemente o comportamento ocorrido ontem [domingo] no Estádio do FC Vizela contra o atleta Douglas Tanque, reforçando que este tipo de atitudes não pode ter lugar no desporto nem em outro qualquer contexto".

À Lusa o emblema pacense lembrou que outros elementos da equipa, do treinador Jorge Simão ao futebolista Antunes, também foram "mimados" durante o encontro. "O Douglas Tanque ficou bastante perturbado com a palavra que lhe foi dirigida por um adepto, mas acabou por ajudar à identificação do agressor" por parte da GNR, que acabaria por identificar e retirar o indivíduo do local, na zona situada entre o banco da equipa adversária e o acesso das equipas ao relvado.

Apesar de condenar o sucedido, o Paços de Ferreira reconhece que "este foi um ato perpetrado por uma única pessoa e que em nada representa o FC Vizela e os seus adeptos", acrescentando mesmo que o clube vizelense foi "irrepreensível" na forma como recebeu a equipa pacense.