Vizela quer utilizar "fórmula Braga" para eliminar o FC Porto na Taça de Portugal

O guarda-redes Pedro Silva afirmou esta terça-feira que o Vizela deve seguir o exemplo do que conseguiu frente ao Braga para derrotar o FC Porto, na quarta-feira, e atingir as meias-finais da Taça de Portugal.

A formação minhota apurou-se para os quartos de final da prova rainha a 23 de dezembro, quando derrotou a equipa bracarense, por 1-0, depois de uma derrota para o campeonato, em novembro (4-1), e tenciona fazer o mesmo aos dragões, em partida marcada para as 20:45, no seu estádio, na sequência de uma derrota caseira para o campeonato (4-0), frisou o guardião.

"Devemos tentar tirar as mesmas ilações do que fizemos com o Braga. Para o campeonato, também perdemos por uma margem semelhante e, para a Taça, conseguimos ganhar-lhes. Vamo-nos tentar superar dessa mesma maneira para tentar eliminar o FC Porto", disse Pedro Silva, de 24 anos, em conferência de imprensa.

O atleta formado no Sporting reconheceu que o desaire caseiro frente ao vizinho Moreirense, no sábado, para a 17.ª jornada do campeonato, foi "duro para toda a cidade", pela rivalidade entre os dois clubes, mas lembrou que a equipa treinada por Álvaro Pacheco tem "uma alma e uma intensidade particulares", estando habituada a "reagir muito bem a todas as adversidades".

Titular ininterrupto desde que alinhou na vitória perante o Braga, com quatro jogos somados na época em curso, Pedro Silva acrescentou que o Vizela é uma equipa "difícil" de enfrentar para a Taça de Portugal.

Apesar de entender que os avançados são, por norma, os elementos que "mais perigo" levam às balizas, o jogador reconheceu que qualquer jogador do FC Porto tem capacidade para marcar e admitiu preferir uma noite "tranquila" e ganhar do que defender muitos remates e perder.

"Prefiro não fazer trabalho nenhum e que a equipa ganhe. Isso seria o ideal. O meu trabalho é manter a baliza a zeros. Se tentarem 100 vezes contra nós, vou tentar defender nas 100 vezes, mas se for uma melhor ainda. Se não for nenhuma e conseguirmos ganhar, incrível", frisou.

O Vizela recebe o FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, em jogo agendado para as 20h45 de quarta-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.