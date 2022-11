Vizela queixa-se da arbitragem: "O penálti por falta de Safira sobre Jota Silva é o pináculo"

Através da newsletter semanal, o clube voltou responsabilizar o desempenho da equipa de arbitragem pela eliminação da Taça de Portugal

O Vizela, através da sua newsletter semanal, comentou a eliminação da Taça de Portugal, às mãos do V. Guimarães. "A nossa equipa foi brava, guerreira, teve atitude e qualidade em igualdade numérica com menos um ou menos dois, mas foi impotente face a uma série de episódios que a foi tirando progressivamente do jogo. E o penálti contra o Vizela, por falta de Safira sobre Jota Silva é o pináculo de um argumento que tirou Anderson e Tomás Silva do jogo com o Paços de Ferreira" referiu a publicação, aludindo a outros casos em jogos anteriores.

Mais determinante foi José Armando, conhecido ex-presidente do clube, que afirmou nunca ter visto "uma arbitragem igual. Foi inadmissível mandar para um jogo destes um maçarico, e o jogo nem foi difícil de apitar, foi ele que complicou. Foi uma vergonha, o Vizela não perdeu só o jogo, perdeu gente importante para o jogo com o Paços de Ferreira"; sustentou, acrescentando. "O Vizela gosta de praticar bom futebol, toda a gente gosta do Vizela, não sei por que é que tem tido tanto azar com as arbitragens nos últimos jogos. Não queremos que nos deem nada só queremos que não nos tirem".

Na sua opinião, e "com o apoio da massa associativa, o Vizela ainda vai fazer um bom campeonato, pois tem capacidade para isso. O campeonato vai parar e vamos voltar melhor", concluiu.