Equipa acabou com nove jogadores e acabou por sair da prova após derrota no prolongamento.

O Vizela deixou Guimarães com fortes críticas à equipa de arbitragem liderada por Cláudio Pereira. Pedro Valdemar, adjunto de Álvaro Pacheco, que viu o cartão vermelho, afirmou mesmo que esteve em consideração a retirada da equipa de campo no intervalo do prolongamento.

"O treinador perguntou ao diretor quais é que são as consequências de abandonar o campo perante uma arbitragem destas! O que se passou é vergonhoso! Querem deitar o Vizela para fora da Liga Bwin e da Taça de Portugal? Não há problemas, mas avisem-nos antes", declarou na entrevista rápida da SportTV.

A equipa do Vizela terminou o prolongamento com nove jogadores, após as expulsões de Anderson e Tomás Silva. "A nossa equipa técnica ainda não tem capacidade de colocar a equipa a jogar contra 14. Nós ainda não temos essa capacidade. O que se passou aqui hoje foi vergonhoso! Vergonhoso! Tirarem-nos o sonho de chegar ao Jamor com este tipo de arbitragem. Vai-me desculpar, mas isto aqui não se admite. O que se passou hoje, com a dualidade de critérios, a forma como se expulsa o Anderson que jogou de forma leal, o segundo lance do Tomás que num contra-ataque o jogador do V. Guimarães já devia ter levado um amarelo na primeira parte. Esse tipo de situações, depois, no final, ainda a forma como se expulsa o nosso treinador! A única coisa que ele perguntou ao árbitro foi a dualidade de critérios. Como é possível haver uma dualidade de critérios tão grande neste jogo? E não tem sido só neste jogo, tem sido nos últimos três", atirou.

Na sala de imprensa, Álvaro Pacheco comentou estas palavras da seguinte forma: "Foi um desabafo. Sou muito emotivo e senti que íamos ficar fora de um sonho".

O Vitória de Guimarães, recorde-se, venceu por 2-1 e marcará presença no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal.