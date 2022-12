Vizela perde frente ao Celta de Vigo de Carlos Carvalhal

Redação com Lusa

Em jogo particular disputado no centro de treinos da formação galega.

O Vizela, da I Liga, perdeu este sábado por 2-0 frente ao Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, em jogo particular disputado no centro de treinos da formação galega.

Carles Pérez, aos 55 minutos, e o norueguês Strand Larsen, aos 86', marcaram os golos do 17.º colocado da Liga espanhola, frente ao emblema minhoto, agora orientado por Tulipa e que ocupa o 13.º posto no campeonato português.

Este foi o segundo jogo particular do Celta de Vigo frente a formações portuguesas, depois do empate 1-1 frente ao Boavista, na quarta-feira.

O Vizela visita o campeão nacional FC Porto na sexta-feira, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga.