Vizela pede reunião com Conselho de Arbitragem: "O espetáculo ficou prejudicado"

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, pediu uma reunião com o presidente do Conselho de Arbitragem, depois da derrota em casa do Paços de Ferreira, por 2-1, por considerar que nesse jogo existiram erros de arbitragem.

"Pedi uma reunião junto do presidente do Conselho de Arbitragem, que foi aceite, mas ainda não foi definido um dia pelo meu isolamento. Tenho de olhar para minha casa, mas temos de olhar para este episódio como uma forma de poder melhorar todo o futebol português. O presidente é acessível, compreensível e luta pelo mesmo fim, que é melhorar o futebol em Portugal", diz o dirigente vizelense à Rádio Renascença.

O Vizela terminou o jogo com nove jogadores, depois da expulsão direta de Cassiano, logo aos 8 minutos, e Samu, aos 85, por acumulação de amarelos.

"O espetáculo ficou prejudicado e já não foi a primeira vez que esta equipa de arbitragem condicionou. Tivemos um jogo com o Estrela na Taça da Liga, o célebre jogo com o Estoril e agora este com o Paços", lembrou ainda.

O presidente, que não esteve no estádio por estar infetado com covid-19, acusa a arbitragem de erros graves e enuncia-os.

"Não gosto de isolar pequenos lances, há várias formas de colocar uma equipa frustrada, sob pressão, com muitas faltinhas que não o eram. O lance do Cassiano dou de barato, mas há uma expulsão perdoada ao Rui Pires, não há dúvidas nenhumas, e foi logo substituído logo a seguir. O treinador do Paços de Ferreira percebeu logo que seria expulso e tirou-o. Temos a expulsão do Samu e ainda chegamos ao ridículo de uma simples falta com cartão, em que o árbitro obrigou o jogador a sair de campo, o que não é a regra. Há uma série de pequenos episódios que deixaram a equipa intranquila", afirmou também.