Vizela: Osmajic conquista titularidade e encosta Schmidt

Ponta-de-lança montenegrino conquistou a titularidade e o austríaco passa a ser terceira opção face à recuperação de Etim. SAD procura um extremo e um ponta-de-lança para a segunda parte da época. Ontem, nas comemorações do 84.º aniversário do clube, dirigentes e presidente da Câmara apelaram à união em torno da SAD.

Na luta dos pontas-de-lança, Osmajic está a ganhar pontos e encosta Alexander Schmidt às boxes. O montenegrino substituiu o austríaco no onze vizelense frente ao V. Guimarães e esteve em alta no dérbi minhoto: sofreu a falta que esteve na origem do penálti que resultou no primeiro golo e marcou o terceiro, que estabeleceu o resultado final (3-0).

A titularidade em Famalicão, na próxima jornada, é um dado adquirido.

Por outro lado, a disponibilidade do jovem nigeriano Etim, que cumpriu o segundo de dois jogos de castigo, deverá colocar Alexander Schmidt como terceira opção para o eixo do ataque, situação que não corresponde às expectativas iniciais dos dirigentes e do próprio atleta, que perspetivavam uma mais fácil adaptação e um maior rendimento do austríaco.

Independentemente do desempenho do atacante, o Vizela está no mercado à procura de um ala para colmatar a saída de Andrés Sarmiento para o América de Cali, da Colômbia, tendo alguns alvos referenciados, mas também de um ponta-de-lança.

Este último alvo não pretende precaver uma eventual transferência de Schmidt, já que os regulamentos em vigor na Europa só permitem que um jogador jogue em dois clubes na mesma época e o avançado já representou o LASK Linz e o Vizela. Uma solução possível é o regresso ao emblema austríaco.