Vizela oficializa Escoval como reforço: "Ao saber do interesse..."

Declarações de João Rodrigo Escoval, oficializado esta quinta-feira como reforço do emblema vizelense

Interesse do Vizela: "Ao saber do interesse do Vizela fiquei muito entusiasmado porque desde pequeno tive o objetivo de jogar na I Liga e agora vou concretizá-lo."

Peso da família na decisão: "Após seis anos a jogar fora já tinha algumas saudades de jogar em Portugal mas a família também teve peso e agora vai poder ver-me a jogar tanto ao vivo como na televisão, o que pesou também na minha decisão."

Carreira fora de Portugal: "Saí com 20 anos, jovem, e isso deu-me algum calo, fez-me crescer. Trabalhei com muitos jogadores de nacionalidades diferentes o que também me ajudou a evoluir, a ter outras formas de pensar e sem dúvida que estou melhor preparado para um balneário porque estive em vários de vários países."

Vizela: "[está a ser] Espetacular. Todas as pessoas que conheci até agora foram muito boas, muito simpáticas comigo, todas a tentar ajudar-me a integrar-me o mais rápido possível. As instalações do clube estão muito bonitas, o estádio - foi aqui que fiz primeiro jogo como profissional - está muito mais arranjado, com muito melhor aspeto e até agora só tenho boas sensações."

Quem conhece? "Conhecer, conhecer só o Ivanildo, porque já tinha jogado contra ele e treinado num jogo estilo pré-época que fizemos o ano passado. E ontem [quarta-feira] conheci dois jogadores quando vim fazer os exames médicos, ainda não tive oportunidade de conhecer todo o plantel."

Expectativas: "As expectativas são as melhores. Dar tudo campo para tentar ganhar, porque isso também é o que caracteriza o Vizela. Quando vejo os jogos são equipas sempre muito difíceis de bater e esse tem de ser sempre o nosso objetivo."