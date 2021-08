Vizela nega conversações com o Flamengo para a venda da SAD 

Vizela desmentiu alegadas conversações com o clube brasileiro para a venda da SAD

O Vizela emitiu esta segunda-feira um comunicado a negar alegadas conversações com o Flamengo, para a venda da SAD ao clube brasileiro.

"Na sequência da difusão de notícias no Brasil, que dão conta de alegadas conversas entre dirigentes do CR Flamengo e a administração desta SAD para uma suposta venda da mesma, quer o FC Vizela, em nome da verdade e na defesa da informação transparente que deve aos adeptos e associados, negar a informação veiculada e garantir que nunca esta administração manteve qualquer tipo de conversa com dirigentes do CR Flamengo", lê-se.

Já esta segunda-feira também tinham surgido notícias no Brasil de que o Mengão estaria interessado em adquirir o Tondela. Os beirões não comentaram o rumor.