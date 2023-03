Vizela multado por garrafa de água atirada a Schmidt e isqueiro que atingiu árbitro

O Vizela-Benfica, da 22.ª jornada da Liga Bwin, terminou com ânimos exaltados, com momentos de tensão entre adeptos do clube da casa e o treinador das águias.

Nos minutos finais do Vizela-Benfica (0-2), foi lançada uma garrafa de água na direção de Roger Schmidt. O treinador devolveu o objeto à bancada, gesto que lhe valeu a expulsão. E este comportamento - e não só - por parte dos adeptos minhotos valeu uma multa de 612 euros ao emblema vizelense, conforme descrito no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira.

"Na sequência dos festejos do 2.º golo do SL Benfica foi arremessada para o relvado uma garrafa plástica de água, de 33 cl, proveniente da bancada Poente sector inferior ao B3 (por cima do banco de suplentes da equipa visitante), sector ocupado por adeptos afectos ao FC Vizela. O objecto passou por cima do treinador do SL Benfica, tendo-o atingido com água e caído no relvado. Nesse seguimento, foi ainda arremessado um isqueiro para o relvado, que atingiu o árbitro assistente, no momento em que este se dirigia para o treinador do SL Benfica", lê-se.

Esta coima engloba ainda cânticos de adeptos do Vizela - "horários indecentes, violência da polícia, estão a matar o futebol, a Liga é merda" e "Joguem à bola, palhaços, joguem à bola".

A juntar a esta multa, os vizelenses terão de pagar 510 euros porque, aos 31 minutos, "um grupo de adeptos devidamente identificados com camisolas e cachecóis do SL Benfica (...), deflagrou uma tocha incandescente."