Vizela está em negociações por um ala.

O avançado Marc Gual, 26 anos, do Jagiellonia Bialystor, da Polónia, lidera a lista de preferências do Vizela tendo em vista o reforço do plantel, mas a negociação está difícil. O clube tem outros alvos em vista. A SAD está ainda em negociações por um ala.

Por último, o guarda-redes Nader foi convocado para os sub-20 do Egito para o duelo contra Moçambique (19 de fevereiro.)