Vizela levou Kiko e Aidara à escola antes do Braga

O Vizela viaja terça-feira a Braga para a 12ª jornada da Liga Bwin

O ala Kiko e o central Aidara marcaram ontem presença no Centro Escolar São Miguel onde conversaram com alguns alunos e entregaram vocheurs para serem trocados por bilhetes para o próximo jogo em casa, com o Belenenses.

Na ocasião o atacante sublinhou a importância da iniciativa e confessou que, enquanto criança, "quando via os mais velhos a jogar queria ser como eles. É bom termos os miúdos connosco porque eles serão os futuros jogadores do clube", acrescentou.

Kikoconsiderou "normal numa equipa que chega à I Liga sentir algumas dificuldades no início da época", ressalvando, no entanto, que "com trabalho e o acumular dos jogos o Vizela já é melhor equipa. A experiência na I Liga pode fazer a diferença nesta fase inicial mas acredito que o futuro vai ser bom para nós pela forma como temos vindo a trabalhar", enfatizou, colocando, de seguida, o foco no jogo com Braga. "É uma das melhores equipas portuguesas, com mais-valias reconhecidas por todos, mas vamos tentar impor o nosso jogo e conseguir os três pontos. O treinador diz que temos de ter bola para sermos protagonistas e fazermos o nosso trabalho bem feito para nos destacarmos", concluiu.

Após duas épocas de sucesso, com subidas consecutivas, o Vizela não está no topo da classificação, o que para Aidara é natural. "O campeonato da I Liga é muito diferente, é mais profissional e tecnicamente evoluído. A maioria dos adversários já tem mais maturidade mas competir com eles é bom para o clube e para nós", referiu o defesa, considerado que uma vitória em onze jornadas "faz parte da aprendizagem. Temos uma boa equipa técnica mas para termos mais vitórias talvez nos esteja a faltar alguma concentração", sublinhou. E, a concluir, confessou a confiança do grupo que integra para o jogo com o Braga.