Vizela: Kiki Afonso terá acordo com clube da Rússia

Segundo a imprensa russa existe um pré-acordo com o Ural

Kiki Afonso, defesa-esquerdo do Vizela, de 28 anos, tem, segundo a imprensa russa, pré-acordo com o Ural, 11º classificado da Liga Russa, para ser reforço na próxima época.

O experiente jogador já acompanha os minhotos há quatro temporadas, tendo vivido as subidas do Campeonato de Portugal à Liga 2 e da Liga 2 à Primeira. Com formação feita entre FC Porto e Rio Ave, destacou-se como sénior no Atlético, Gil Vicente, Olhanense, Feirense, Felgueiras e B-SAD. Conta com 28 jogos na época em curso, contra os 29 com que encerrou a temporada anterior.

Em final de contrato com o Vizela, o defesa vinha sendo cobiçado em alguns campeonatos e também terá estado perto de se vincular ao Barnsley de Inglaterra.