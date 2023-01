Vizela já prepara a próxima época e garante reforço na Liga SABSEG

Jardel está em final de contrato com o Feirense e já se comprometeu com o clube minhoto.

O Vizela chegou a acordo com Jardel, avançado que tem estado em evidência no Feirense, atual sexto classificado da II Liga. Em final de contrato com o clube de Santa Maria da Feira, o internacional da Guiné-Bissau tem um compromisso com os minhotos válido a partir da próxima temporada.

Contratualmente ligado ao Feirense até ao próximo dia 30 de junho, Jardel tem sido um dos destaques da II Liga. Depois de ter marcado cinco golos em 13 jogos em 2021/22, esta época soma oito golos em 20 partidas.

Antes de representar os fogaceiros, o avançado de 25 anos representou o Leça, Mérida , Algeciras, Valladolid B, Corunha B, Rio Ave, Barreirense e o Grupo Desportivo e Recreativo "Portugal".