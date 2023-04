Minhotos cumprem os requisitos exigidos pela UEFA. Quinto lugar está a seis pontos e o sexto apenas a três de distância.

O Vizela iniciou o processo de inscrição para as provas da UEFA e tem vindo a cumprir todas as formalidades inerentes ao dossiê, que tem diversas etapas, com prazo de conclusão apontado até ao final deste mês.

Com o objetivo da permanência já garantido, um novo sonho ganha contornos no Minho em virtude da soma consecutiva de pontos, cenário que coloca a equipa vizelense próxima dos lugares europeus, a seis pontos do quinto lugar e, sobretudo, a três do sexto, posto que pode dar acesso à Liga Conferência desde que FC Porto e Braga cheguem à final da Taça. Nas últimos dez jornadas, o Vizela apenas perdeu frente a Braga, Benfica e FC Porto, estando atualmente numa sequência de três triunfos seguidos.

Entretanto, o médio Alex Mendez já recuperou de lesão e na terça-feira treinou sem limitações.

