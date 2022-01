Vizela "inaugura" o mercado de janeiro: Anderson Santos é reforço

Defesa-central brasileiro representava o América Mineiro e assinou por dois anos e meio pelo Vizela.

O Vizela oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Anderson Santos, defesa-central de 26 anos que atuava no América Mineiro, no primeiro escalão do futebol brasileiro.

O brasileiro assinou até junho de 2024 e já está às ordens de Álvaro Pacheco.

Na época de 2021 realizou 40 partidas pelo América Mineiro.

"Quero ser mais um nesta família e ajudar aos objetivos a que a diretoria e a equipa técnica se propuseram", referiu, em declarações ao canal oficial do clube.