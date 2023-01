Vizela garante dois empréstimos para o plantel, um deles junto do Sevilha

Lacava e Pedro Ortiz são reforços. O primeiro já foi oficializado.

O extremo Matias Lacava, de 20 anos, ex-Tondela, e o médio Pedro Ortiz, de 22, ex-Sevilha B, são os primeiros reforços de inverno do Vizela. O primeiro chega por empréstimo da Academia Puerto Cabello, da Venezuela, enquanto o segundo, que já foi utilizado na primeira equipa andaluz na época passada e na atual, foi cedido pelos espanhóis até ao final da época.

A contratação de Lacava já foi oficializada enquanto a de Ortiz, que já está desde ontem em Vizela, deverá tornar-se oficial ainda esta segunda-feira.

Já o ala Francis Cann, que está de malas aviadas para a Arábia Saudita, deverá viajar para o Médio Oriente entre amanhã e quarta-feira. Por outro lado, o médio Diego Rosa já está desde há algum tempo no Brasil, para jogar no Bahia, por cedência do Manchester City.

Importa referir ainda que o plantel de Manuel Tulipa deve conhecer novos reajustamentos, nomeadamente com a chegada de um ponta-de-lança.