Vizela empata com Leiria em jogo de preparação

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela

Álvaro Pacheco privilegiou utilização dos jogadores com menos minutos e alguns jovens.

O Vizela empatou esta sexta-feira com o Leiria, 1-1, num jogo de preparação em que Álvaro Pacheco privilegiou a utilização dos jogadores com menos minutos e de alguns jovens que têm trabalhado com o plantel principal.

Nuninho marcou para o Leiria, ainda na primeira parte, tendo Samu empatado para o Vizela, já no segundo tempo.

Dos jogadores mais utilizados, entraram apenas Samu, Kiko Bondoso, Nuno Moreira e Tomás Silva, já na reta final do encontro.