Vizela em contactos por avançado espanhol

Atacante espanhol, de 26 anos, joga na Polónia e, antes, passou pelos bês do Real Madrid.

Marc Gual, de 26 anos, jogador do Jagiellonia Bialystok, da I Liga da Polónia, está no topo das preferências do Vizela para colmatar a saída de Andrés Sarmiento para o América de Cali, da Colômbia. Os contactos entre as partes já foram estabelecidos e as negociações tendentes à contratação do ala esquerdo, em princípio em termos definitivos, ainda carecem de fumo branco.

Natural da Badalona, Espanha, onde iniciou a carreira, o atacante atuou de seguida nas equipas B de Espanhol, Sevilha e Real Madrid. Pelo meio, jogou no Saragoça e no Girona e, posteriormente, no Alcorcón, antes de assinar pelo Dnipro, da Ucrânia, onde nem chegou a jogar devido à guerra. E mudou-se então para o Jagiellonia Bialystok.

À margem do mercado, o lateral-esquerdo Kiki já treinou sem limitações sob as ordens do técnico Manuel Tulipa e deverá recuperar já o lugar, em detrimento de Matheus Pereira, que o rendeu nos dois últimos jogos.