Vizela em causa solidária: "Saber que vamos ser úteis para quem precisa alegra-nos muito"

O clube minhoto juntou-se à campanha "Entra no Jogo", promovida pela Escola dos Enxertos e Rotary Club, que visa conseguir 450 equipamentos completos, um para cada aluno, dos 6 aos 16 anos, da Escola S. Paulo, na Guiné Bissau.

Todas as equipas do clube vão dar o seu contributo e a sociedade civil também está convocada para ajudar.

Na terça-feira, foram apresentados todos os parceiros e na presença de Paula Oliveira, professora na Escola dos Enxertos e promotora da ideia, e de José Borges, presidente do Rotary Club, o presidente da SAD do Vizela, Joaquim Ribeiro congratulou-se com a iniciativa.

"Envolvemos todo o clube nesta ação e dou os parabéns aos promotores. Saber que vamos ser úteis para quem precisa alegra-nos muito", afirmou.

Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal, também esteve presente e destacou o papel que o Vizela tem prestado à sociedade e confessou-se satisfeito com o envolvimento do clube neste projeto, relevando a importância destas iniciativas projeção das marcas clube e cidade.

Pedro Oliveira, vice-presidente do Vizela, referiu que todas as equipas da formação e restantes modalidades do clube já estão mobilizadas.

Além do técnico Álvaro Pacheco, também os jogadores Kiki, Ivanildo, Samu e Baldé, em representação do plantel, também abraçaram a causa com muito orgulho.

Tiago Gonçalves, líder da Força Azul, também esteve presente e referiu que também podem contar com os adeptos do Vizela pata mais um gesto de solidariedade dos adeptos do Vizela.

De referir que o técnico Álvaro Pacheco e os jogadores Kiki, Ivanildo, Samu e Baldé visitaram ainda a Escola dos Enxertos, onde privaram com cerca de duzentos alunos satisfizeram a curiosidade de muitos.