Empate a uma bola entre o Vizela e o Trofense, num jogo particular disputado na Trofa.

O Vizela empatou, esta sexta-feira, com o Trofense, na Trofa (1-1), num jogo de caráter particular. O golo do Vizela foi marcado por Tomás Silva.

O técnico Álvaro Pacheco fez alinhar uma equipa que jogou quase o jogo todo. Amanhã, em Chaves, a situação será invertida e serão os pouco utilizados hoje os principais protagonistas.