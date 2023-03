Vizela é a equipa da Liga Bwin que mais penáltis sofreu

Equipa minhota soma oito grandes penalidades contra, quatro das quais resultaram na perda de seis pontos. Logo atrás seguem Casa Pia e Chaves, com sete grandes penalidades

O Vizela é a equipa que mais penáltis sofreu esta época, num total de oito sanções. Desse número, quatro grandes penalidades tiveram influência direta no resultado, permitindo, dessa forma, empates e vitórias aos adversários.

No caso do jogo frente ao Benfica, na Luz, e contra o Sporting, em Alvalade, as infrações foram cometidas, curiosamente, já no tempo de compensação, isto independentemente do mérito da decisão das equipas de arbitragem. Os duelos perante Gil Vicente (2-2), Benfica (derrota por 2-1), Boavista (2-2) e Sporting (derrota por 2-1) constituem o lote dos quatro jogos cujos lances determinaram a perda de seis pontos atendendo aos resultados que se verificavam na altura dos castigos máximos.

Nas restantes quatro grandes penalidades, Buntic defendeu o penálti de Yusupha, do Boavista, e o de Fran Navarro, no jogo da segunda volta contra o Gil Vicente. Já quanto ao penálti concretizado por Aziz, do Rio Ave, o Vizela venceu por 3-1, sendo que no de João Mário, no recente duelo perante o Benfica, no momento em que foi assinalado o castigo dos 11 metros, a equipa da Luz já vencia por 1-0.

Nos dois penáltis a favor, os vizelenses não retiraram benefícios em termos de soma de pontos; Osmajic falhou um, frente ao Gil, e no outro, de Samu, o triunfo vizelense foi claro perante o Vitória

Por outro lado, o Casa Pia e o Chaves, ambos com sete penáltis contra, são os clubes que mais se aproximam dos números da formação vizelense. No sentido inverso, a equipa minhota apenas teve dois penáltis a favor, mas sem tirar benefícios em termos de soma de pontos, uma vez que Osmajic desperdiçou a oportunidade do empate na receção ao Estoril (0-1), e Samu converteu o lance no dérbi contra o Vitória, ainda que sem determinar o vencedor do jogo (triunfo por 3-0).