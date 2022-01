Vizela "desvia" extremo colombiano para segunda aventura na Europa

Atacante já se encontra em Portugal e estão a ser acertados os detalhes para se tornar o segundo reforço de inverno do plantel de Álvaro Pacheco, embora o dossiê ainda não esteja encerrado

Na Colômbia já dão Andrés Sarmiento como certo no plantel do Vizela, com contrato válido até 2024, no entanto, ao final do dia de segunda-feira, a transferência do extremo-esquerdo, 24 anos, ainda não estava concluída. O atacante já deixou o plantel do Atlético Nacional e viajou desde Medellín, no país de origem, com destino a Portugal, onde já se encontra para concluir o processo que, se tudo correr bem, deverá conduzi-lo a uma segunda experiência na Europa, onde já teve uma passagem pelo Mouscron (Bélgica).

Andrés Sarmiento passou os últimos meses a recuperar de uma lesão num joelho (rotura do menisco) que o afastou dos relvados quando atravessava um excelente momento no Atlético Bucamaranga, por cedência do Atlético Nacional. Foi neste último clube que tratou de recuperar a condição para voltar a competir. Segundo a Imprensa colombiana, já havia até sido dado como reforço do Deportes Tolima, também da Colômbia, no entanto, apesar do acordo entre os clubes, o atacante deu preferência ao Vizela.

A SAD nortenha já estabeleceu com o Atlético Nacional os termos para a transferência, que preveem para o clube de origem a garantia de 30 por cento do valor de uma futura transferência. O extremo já está em Vizela para dar sequência ao processo de contratação, ainda por concluir. Se tudo correr bem, poderá tornar-se o segundo reforço de inverno de Álvaro Pacheco para atacar a segunda volta do campeonato.

Certo é o regresso da primeira contratação de janeiro, o central Anderson, que se estreou pouco depois de ser apresentado no clube. Titular frente ao Moreirense, parou, logo a seguir, infetado com covid-19, e já entra nas contas da jornada em Tondela, tal como Samu, Marcos Paulo, Kevin Zohi e Alvarada, igualmente recuperados.