Equipa de Torres Vedras venceu por 3-1.

O Vizela perdeu com o Torreense, por 3-1, esta sexta-feira, em mais um ensaio de pré-temporada. Ao intervalo, a formação do Oeste vencia por 1-0, com um golo de Mateus.

No segundo tempo, e já com muitos atletas dos sub-23, os minhotos empataram por João Ricardo, mas depois voltaram a ficar em desvantagem, graças aos golos de Simão Rocha e João Oliveira.