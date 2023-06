Vizela começa pré-época com 22 jogadores e 10 em observação

Depois de iniciar os treinos, a equipa minhota vai cumprir o estágio de pré-temporada entre 10 e 15 de julho, em Peniche.

O Vizela realizou esta quarta-feira o primeiro treino da época 2023/24 com um plantel de 22 elementos, seis deles ausentes, e 10 jogadores em observação pelo treinador Pablo Villar, oriundos da equipa sub-23.

Cumpridos os exames médicos e os testes físicos na segunda e na terça-feira, o técnico espanhol, substituto de Tulipa nos minhotos, orientou hoje uma sessão com 26 atletas, entre os quais os reforços já confirmados para a equipa principal dos minhotos: o guarda-redes Francesco Ruberto e os avançados Iker Unzueta e Jardel Silva.

O treino contou ainda com os guarda-redes Buntic, Luiz Felipe e Manuel Balde, os defesas Tomás Silva, Hugo Oliveira, Bruno Wilson e Ivanildo Fernandes, os médios Alex Méndez e Alejandro Alvarado e os avançados Kiko Bondoso, Kévin Zohi e Matías Lacava, 13 dos jogadores que transitam do plantel de 2022/23.

O guarda-redes Thiago, os defesas Luiz Neto, Rui Carreira e Sylvestre, os médios Marrugo, Abdul, Diogo Nascimento, Opeyemi e Martim Boloto e o avançado Rodrigo Ramos completaram o lote de jogadores ao dispor de Pablo Villar.

Já os defesas Anderson e Matheus Pereira, os médios Osama Rashid e Samu e os avançados Nuno Moreira e Alexander Schmidt falharam o primeiro treino da época, enquanto Friday Etim, ponta de lança contratualmente ligado aos "azuis", está oficialmente de fora do plantel.

Em relação à temporada anterior, saíram do Vizela os defesas Igor Julião, agora ao serviço do Marítimo, da II Liga, Aidara e Kiki Afonso, contratado pelos russos do Ural, os médios Claudemir e Raphael Guzzo e o avançado Osmajic, melhor marcador da equipa em 2022/23, com oito golos em jogos oficiais.

Autor de 25 golos em 134 jogos oficiais pelo Vizela nas quatro épocas anteriores, o extremo Kiko Bondoso admitiu a "responsabilidade" de "passar a mística" do clube aos colegas de equipa, disse ter "boas impressões" do treinador Pablo Villar e assumiu o objetivo de uma época com mais pontos e melhor classificação face a 2022/23.

"O clube está a crescer, tem feito campeonatos de muita superação, e o objetivo é fazer melhor do que na época passada [11.º lugar]. Queremos fazer mais pontos do que na época passada e ficar em melhor posição", frisou.

Depois de iniciar os treinos, a equipa minhota vai cumprir o estágio de pré-temporada entre 10 e 15 de julho, em Peniche.

Plantel provisório do Vizela para 2023/24:

- Guarda-redes: Buntic, Luiz Felipe, Francesco Ruberto (ex-Schaffhausen, Sui) e Manuel Baldé.

- Defesas: Tomás Silva, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Anderson Jesus, Ivanildo Fernandes, Gonçalo Cunha e Matheus Pereira.

- Médios: Osama Rashid, Alex Méndez, Alejandro Alvarado e Samu.

- Avançados: Kiko Bondoso, Nuno Moreira, Kévin Zohi, Matías Lacava, Alexander Schmidt, Iker Unzueta (ex-Logroñés, Esp) e Jardel Silva (ex-Feirense).

Treinador: Pablo Villar.

Saíram: Igor Julião (Marítimo), Aidara, Kiki Afonso (Ural, Rus), Claudemir, Raphael Guzzo e Osmajic.