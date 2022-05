Vizela com forte apoio em Moreira de Cónegos e muita água à mistura

SAD oferece duas garrafas de água a cada um dos adeptos presentes no estádio.

Apesar de ter a permanência assegurada, o Vizela conta com um grande apoio no jogo de Moreira de Cónegos, referente à última jornada do campeonato. Com o opoio das Águas de São Martinho, a SAD decidiu brindar os cerca de 1200 adeptos que se deslocaram ao recinto com uma garrafa de água à entrada e outra à saída, para fazer face ao calor que se faz sentir.

O Moreirense, recorde-se, joga uma decisiva cartada pela salvação. Para assegurar um lugar no play-off, tem de ganhar e esperar que o Tondela perca ou empate na receção ao Boavista. Se a formação de Sá Pinto empatar, tem de esperar que a equipa tondelense perca e que o Belenenses não triunfe em Arouca.