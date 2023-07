Vizela: Alexander Schmidt tem mercado na Áustria

Ponta-de-lança tem mais uma época de ligação aos minhotos, mas pretende sair. Não se adaptou ao campeonato português.

Alexander Schmidt deve voltar à Áustria. O ponta-de-lança austríaco, 25 anos, ex-LASK Linz, tem mais uma temporada de contrato com o Vizela, mas o seu futuro deve passar pelo regresso ao país de origem. O avançado não se adaptou ao futebol português e, por isso, foi pouco utilizado no campeonato, onde atuou apenas em dez jogos, três dos quais como titular, e sem registo de qualquer golo ou assistência.

O jogador chegou ao Minho no verão passado, numa altura em que Álvaro Pacheco era o treinador do Vizela, e no início ainda somou algumas utilizações no onze, mas depois perdeu espaço para Osmajic, passando largos períodos sem competição. Após a saída de Pacheco, pouco jogou.

Alexander Scmhidt está a recuperar de uma cirurgia às amígdalas, na Áustria.