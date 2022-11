Vizela à procura de fazer história

Vizelenses perderam os dois duelos com o Vitória na Taça. E nunca ganharam no D. Afonso Henriques.

O Vizela vai tentar fazer história na Taça de Portugal e eliminar pela primeira vez o V. Guimarães da prova, isto apesar de o dérbi minhoto estar marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, palco interdito até agora a triunfos dos vizelenses. Os vitorianos venceram os dois confrontos anteriores, por 5-1 na época 1968 /69 e por 2-1 em 1992/93. Acontece, porém, que na temporada passada, já a contar para a I Liga, os rivais dividiram os sucessos; os dois clubes fizeram prevalecer o fator casa.

Com todos os jogadores do plantel à disposição, o que constituiu uma novidade esta época, o técnico Álvaro Pacheco deverá aproveitar este jogo para dar oportunidades a alguns dos atletas que "reclamam" uma vaga no onze. Garantida está, por enquanto, a utilização do guarda-redes Luiz Felipe. O lateral-esquerdo Matheus Pereira, o médio Claudemir e até o ala Nuno Moreira poderão entrar nas contas do treinador para o dérbi minhoto.