Vitor Hugo reforça os sub-23 do Vizela

O Vizela oficializou a contratação do ala Vitor Hugo, de 20 anos, ex-Al Ain, do Emirados Árabes Unidos, que vai integrar o plantel sub-23. O brasileiro assinou um contrato válido por um ano e já está às ordens do técnico espanhol Iván Fernàndez.

"Estou muito contente por estar no Vizela e vou dar o meu melhor para dar alegrias aos adeptos. Vou trabalhar para melhorar a cada dia" acrescentou o atacante. Natural de Maringá, Estado do Paraná, Brasil, o avançado possui também nacionalidade italiana e, inclusive, passou pelos sub-17 e sub-18 da Fiorentina.