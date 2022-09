Valter Vieira é o novo diretor-desportivo do Vizela

Valter Vieira, ex-team manager do V. Setúbal, substitui Pedro Albergaria, que vai para o Gil Vicente.

Valter Vieira vai ser o novo diretor-desportivo do Vizela. O ex-team manager do Vitória de Setúbal vai substituir Pedro Albergaria, de saída para o Gil Vicente, onde vai prosseguir a carreira.

O novo dirigente do futebol vizelense já esteve nas instalações do clube e prepara-se para iniciar funções ainda hoje, perspetivando-se, inclusive, que possa ser delegado ao jogo já na receção ao Portimonense, no regresso da Liga Bwin. Além desta novidade, a nova administração da SAD está a implementar um departamento de scouting, que será liderado por Manuel Sousa, cujo desempenho das mesmas funçõeso Paços de Ferreira foi bastante elogiado.

Em relação ao plantel, o guarda-redes Baldé, internacional pela Guiné-Bissau já treinou ontem. Osmajic (Montenegro) deve fazê-lo hoje e Alvarado (sub-20 dos EUA) só amanhã. Do trio, apenas o montenegrino deve manter a titularidade frente aos algarvios.