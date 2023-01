Vaga à direita vale promoção de Hugo Oliveira no Vizela

Jovem jogador integrava a equipa sub-23.

Hugo Oliveira é o substituto de Carlos Isaac no plantel do Vizela. O jovem lateral-direito, de 20 anos, integrava os sub-23, mas já treinava com assiduidade no grupo principal, e foi agora promovido em definitivo devido à transferência do espanhol para o Albacete.

O técnico Manuel Tulipa conhece bem as qualidades de Hugo Oliveira, inclusive em competição, uma vez treinou os sub-23, escalão em que o lateral apresenta um saldo de quatro golos e cinco assistências. Por outro lado, Ivalnildo, que ontem fez treino específico devido a gripe, deve treinar hoje com o plantel.

O ala Kiko Bondoso completou 50 jogos na I Liga e referiu que tem de "continuar a trabalhar todos os dias para estar disponível, porque os resultados e as conquistas vêm com o trabalho", sustentou. O ala referiu ainda que se dá bem com todos, mas assumiu relação mais próxima com Kiki, Samu e Raphael Guzzo. Marcar golos, disse ainda, "é uma das sensações mais incríveis que existem".