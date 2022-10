Uma equipa mais madura: Vizela tem mais pontos e menos golos sofridos que em 2021/22

Objetivo é fazer melhor do que na época passada e, para já, o conjunto segue no bom caminho. Em comparação com a época passada, o Vizela regista em nove jogos mais três pontos, mais jogos sem sofrer golos e menos golos sofridos e está um lugar acima na classificação.

O Vizela iniciou a época com a ambição de superar a performance conseguida na anterior, que assinalou o regresso dos minhotos à I Liga após uma ausência de 37 anos. Este é um desejo também manifestado por Joaquim Ribeiro, presidente do CA da SAD, que recentemente assumiu funções. No mínimo, um lugar acima (do 14º, de 2021/22), referiu na altura o líder da sociedade anónima.

E a verdade é que a aferir pelos números registados até à nona jornada, o técnico Álvaro Pacheco está a ser bem sucedido na tarefa que lhe foi confiada. A evolução do Vizela é evidente, não só em termos classificativos, pois ocupa o 11º lugar, um acima do 12º da época passada, mas essencialmente porque soma mais três pontos (11 - 8), em resultado de uma maior consistência, nomeadamente defensiva. O que está bem patente na redução do número de golos sofridos nos primeiros nove jogos (9 - 14), com destaque para o facto de registar três jogos sem sofrer golos, com o Rio Ave, Portimonense e Casa Pia, que venceu por 1-0, ao invés da última época, durante a qual apenas manteve a zero a sua baliza em dois jogos, na deslocação ao Portimonense (0-0) e na receção ao Belenenses (2-0).

Já em termos ofensivos, a eficácia não sofreu alteração uma vez que são sete os golos obtidos em qualquer das épocas. De referir, a concluir, que as novidades na equipa-base em relação à época passada são Buntic (guarda-redes), Tomás Silva (um médio esta época adaptado às funções de lateral direito) e Osmajic e/ou Alexander (no eixo do ataque).

Luiz Felipe prepara estreia

O guarda-redes Luiz Felipe, ex-B-SAD, prepara-se para fazer a sua estreia com a camisola do Vizela frente ao Penafiel, para a Taça de Portugal. Por outro lado, Raphael Guzzo completou uma série de cinco cartões amrelos frente ao Casa Pia e vai falhar o jogo com o Santa Clara, por castigo, na próxima jornada.

A indisponibilidade do médio para o duelo com os açorianos poderá levar o técnico Álvaro Pacheco a prescindir dos seus serviços no embate da Taça de Portugal, e lançar já uma alternativa para o jogo com os insulares.