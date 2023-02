Um sonho em Vizela: "Ser o maior dos mais pequeninos já era muito bom"

Presidente da SAD do Vizela ambiciona segunda volta superior à primeira e dá nota muito positiva ao trabalho de Tulipa.

O presidente do conselho de administração da SAD do Vizela, Joaquim Ribeiro, confirmou esta segunda-feira o desejo de ver a equipa minhota, da I Liga, realizar uma segunda volta superior à primeira.

Os vizelenses cumprem a segunda época consecutiva no escalão principal, e a terceira na sua história, ocupando o 10.º lugar ao cabo de 20 jornadas, com 25 pontos, desempenho que o responsável classificou de "positivo", mas sem perder a ambição de subir na tabela, ultrapassando os 21 pontos das primeiras 17 jornadas ao longo da segunda metade do campeonato.

"Já que estamos neste lugar, queremos o lugar acima. O importante é tentarmos estar sempre acima do momento em que estamos. Queremos fazer melhor do que na primeira volta", realçou, à margem da visita do secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, ao Estádio do Futebol Clube de Vizela.

O dirigente realçou a "evolução positiva" do plantel sob a liderança de Tulipa, técnico que, a seu ver, está a desempenhar "um excelente trabalho" no "seguimento" do ex-treinador Álvaro Pacheco, e justificou a confiança para o que resta da época com o "excelente" ambiente de trabalho num grupo que recebeu dois reforços em janeiro: o médio Pedro Ortiz e o extremo Matías Lacava.

"Não mexemos muito no mercado de janeiro, porque fizemos a análise ao nosso grupo de trabalho e vimos que não precisávamos de tantas alterações. Escolhemos duas peças cirurgicamente para acabar a segunda volta em grande plano. Vamos consegui-lo, porque o grupo está muito forte e o ambiente de trabalho está excelente", acrescentou.

Presidente da SAD desde 17 de setembro de 2022, Joaquim Ribeiro assumiu o desígnio de lutar por "objetivos muito superiores" e de, "um dia", conduzir o Vizela ao estatuto de "maior" clube entre os "mais pequeninos" do futebol nacional, sem traduzir a intenção em metas classificativas. "Ser o maior dos mais pequeninos já era muito bom", atirou.

Depois das obras de melhoramento dos balneários e das bancadas, da instalação de um novo sistema de iluminação e de um novo relvado e da substituição da cobertura da bancada poente desde 2020, o Vizela ambiciona criar uma academia para "evitar" que algumas das equipas dos escalões de formação continuem a jogar fora do concelho, adiantou o responsável.

O presidente do conselho de administração da SAD reconheceu também que é "urgente" melhorar os acessos dos adeptos ao estádio, com o presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor Hugo Salgado, a esclarecer que uma obra em curso nas imediações vai criar uma via em linha reta entre o recinto e a Estrada Nacional 106.

"Em parceria com privados, a Câmara está a desenvolver um acesso condigno ao Estádio do Futebol Clube de Vizela, que, neste ano, ainda ficará concluído, sem passar pelo no centro urbano do concelho de Vizela", esclareceu o autarca, também presente na receção ao SEJD.

Após a visita guiada, João Paulo Correia descreveu o Vizela como "um clube que representa um concelho que se revê no seu histórico, de mãos dadas com a Câmara Municipal e a população", que quer "apostar" na vertente feminina do futebol, algo Joaquim Ribeiro confirmou, mas só depois de "consolidar o futebol masculino e as infraestruturas".

"Há essa vontade. Não é fácil. Queremos primeiro consolidar o futebol masculino e melhorar as infraestruturas, para que o futebol feminino se possa impor no Vizela. Precisamos realmente da futura academia. Se não tivermos as condições mínimas, não vale a pena termos futebol feminino. Fica a promessa de fazermos todos os possíveis para acelerar o processo", disse.