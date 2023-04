Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, após o triunfo por 3-1 frente ao Casa Pia, para a ronda 26 do campeonato.

A vitória: "Um jogo até algo difícil de analisar. O nosso adversário é uma equipa forte com bola. Não encontrámos soluções para ativar a pressão e arranjar desconforto ao nosso adversário. Eles tiveram mais bola do que queríamos, mas também dissemos aos nossos jogadores que estes jogos carecem de paciência e inteligência. Acabámos por resolver este jogo nos pontos fortes do nosso adversário. Muito satisfeito com a equipa, que vai compreendendo as coisas.

Dificuldades: "Hoje tivemos algumas limitações de alguns jogadores e notou-se também um pouco de fadiga nos que vieram das seleções. Vamos encontrando boas soluções no nosso plantel, de gente que quer protagonismo e ser importante no crescimento da equipa."

Substituição: "Retirámos o Guzzo porque já tinha um cartão amarelo e muitas vezes nos momentos de transição é preciso fazer falta e não o queríamos perder para o próximo jogo."

Revelou sonho de treinar o Bayer em entrevista a O JOGO: "Sabem quantos adeptos falaram no Bayern? Temos um país que nos cria dificuldades e não permite sonhar. Posso sonhar. O meu dia a dia é Vizela. Se podemos terminar com 50 [pontos], fazemos 50. A partir de segunda-feira, foco no jogo de sexta-feira. Além dos jogadores e do Tulipa existem pessoas competentes que merecem a oportunidade de andar atrás do sonho. Sonhar não paga imposto."