Tulipa: "Todo o mercado vai olhar para a parte final do campeonato"

Declarações do treinador do Vizela na antevisão ao jogo em casa do Santa Clara, marcado para as 15h30 de sexta-feira.

Santa Clara: "Sabemos que é um jogo vital para o nosso adversário, não só pela posição na tabela, mas também pela proximidade da dificuldade dos jogos com equipas grandes. Este será um jogo quase determinante para a permanência do Santa Clara, quase como se fosse uma final. Nós sabemos que o adversário irá dar tudo e vai entrar com graus de agressividade superiores aos que desenvolveu nos últimos jogos. Temos de ser uma equipa madura e adulta como fomos nos últimos dois jogos, mesmo não sendo tão exuberantes como normalmente somos e é importante que continuemos a ser. Depois, com o tempo, o nervosismo e a insegurança da própria equipa do Santa Clara, pela posição que ocupa, podemos tirar partido dessa intranquilidade ou muitas das vezes dos ajustes posicionais não serem muito adequados. Se nós andarmos com seriedade e equilíbrio no nosso jogo, vamos ter algumas possibilidades de termos protagonismo no jogo, mas será um jogo que será resolvido nos detalhes, naquilo que é a ambição das equipas em terem força e capacidade para quererem ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo serem inteligentes. Eu espero que a nossa equipa seja muito mais inteligente do que o adversário, mas se formos para os Açores a pensar que o jogo vai ser fácil, possivelmente não teremos a possibilidade de obter os três pontos. Temos de entrar como se fosse o último jogo e como se este jogo representasse o assegurar da nossa permanência na I Liga"

Opções: "Infelizmente, temos tido alguns percalços nas nossas semanas, temos perdido jogadores. A rotação tem sido muito mais pertinente na parte defensiva e no meio-campo, do que propriamente no ataque. Este será um jogo chave para determina se queremos dar passos para a frente ou se queremos manter a nossa posição e afastarmo-nos dos lugares de cima. Falámos durante a semana e dissemos que é um jogo para ganhar, é um jogo em que temos de escolher o melhor onze em função dos jogadores que temos disponíveis. Vamos fazê-lo, não apenas pensando nessas oportunidades, mas também que é o melhor 11 para a equipa e para o nosso plano para jogo."

Metas: "Temos 35 pontos. Antes de fixarmos os 42 pontos de objetivo, que no fundo foi fazer igual ao que se fez na primeira volta do campeonato, tínhamos sempre um enquadramento que define que em cada quatro jogos temos de alcançar seis pontos. Numa primeira fase não o conseguimos fazer, porque nos quatro primeiros jogos fizemos cinco pontos, mas depois já o conseguimos. Agora restam-nos oito jogos e queremos assegurar a possibilidade de fazermos seis pontos nestes quatro primeiros jogos e depois mais seis pontos nos últimos quatro jogos finais. Mas sim, queremos alcançar essa marca dos 42 pontos."

Mercado: "O nosso nível só termina quando fizermos o último jogo e é importante que todos os jogadores e toda a equipa continuem com os comportamentos que têm sido de excelência. Queremos lutar por cada jogo com o intuito de nos convencermos que podemos ganhar os três pontos e isso não podemos baixar, porque todo o mercado vai olhar para a parte final do campeonato. É aí que temos de mostrar a consistência. Não é só nos momentos de algum prejuízo e dificuldade para a equipa que se vê a resiliência dos jogadores, é também nestes momentos em que o primeiro objetivo já foi cumprido. Por aí não podem restar dúvidas de que o plantel é suficientemente inteligente e maduro para cumprir isto. Depois temos de olhar para as boas equipas que nós temos abaixo da equipa principal, que têm jogadores de qualidade, que lutam por títulos, como os sub-19 e os sub-23. Temos de olhar para o nosso presente, mas também para estes jogadores que assiduamente têm trabalhado connosco e nós queremos que comecem a entrar nesta competitividade interna que nos faz levar a esta posição. No ano passado custou-nos um bocadinho mais assegurar estes objetivos de manutenção, enquanto que neste ano já o fizemos mais cedo, mas ainda temos muitas coisas a ganhar. Queremos enaltecer o trabalho de toda a gente no clube e, acima de tudo, elevar a cidade a um patamar diferente, porque o clube representa uma região, uma cidade e nós queremos fazer o melhor por eles."