Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, depois do empate sem golos com o Famalicão, para a ronda 32 do campeonato.

O empate: "É um resultado que não queríamos. Queríamos os três pontos. O empate ajusta-se ao que se passou no jogo. O Famalicão esteve por cima na primeira parte, mais seguro e confiante. Não fomos tão confiantes com bola como normalmente somos. Deixámos o jogo passar. A equipa do Famalicão é forte nos duelos, e isso tirou-nos algum protagonismo na hora de ficar com a segunda bola para jogar no meio-campo ofensivo."

Segundo tempo: "Na segunda parte, falámos com a equipa, vimos o que estava a falhar na nossa pressão e ficámos mais compactos e agressivos, embora não tão largos como equipa. O jogo esteve mais para o nosso lado do que para o do Famalicão. Depois da expulsão, tivemos oportunidade de circular a bola, mas a circulação foi um bocadinho lenta. E as oportunidades que tivemos não as conseguimos marcar."

Eficácia: "Em alguns momentos da época, fomos felizes e assertivos na primeira oportunidade, em que fazíamos golo. Estamos num momento em que isso não acontece. Só quem não jogou não conhece estes momentos nas épocas. Quando o [Kévin] Zohi e o Friday [Etim] entraram, ganhámos qualidade ofensiva e tivemos oportunidades."

Futuro: "Não podemos olhar para o que vem a seguir, sem deixar de olhar para o presente. Temos de dar espaço a jogadores que trabalham afincadamente para ter oportunidade. Temos de olhar o que vamos fazer na Madeira [com o Marítimo] com o Sporting [na última jornada] e respeitar o profissionalismo que a equipa tem."

Igor Julião: "Estou muito orgulhoso do Igor Julião [pela solidariedade demonstrada para com os professores]. É uma pessoa boa, competente, profissional. Quando aqui cheguei, não jogava tanto. Ganhou oportunidades. É uma pessoa com caráter, tendo manifestado o apreço pelos professores, cada vez mais uma profissão com um desgaste intenso. Partilho da opinião dele. É muito bom as pessoas olharem para os desportistas e verem neles alguém capaz de olhar para a sociedade, que tem as suas dificuldades. Um abraço para os professores."