Tulipa fala com Nuno Almeida no fim do Vizela-Benfica

Declarações de Tulipa, treinador vizelense, após o Vizela-Benfica (0-2), partida relativa à 22.ª jornada da Liga Bwin.

O que faltou para um resultado positivo? "Não é o que faltou. Entrámos nos primeiros 10 ou 12 minutos condicionados pelo posicionamento do Benfica e pela forma como circula a bola. Depois, começámos a ser mais agressivos, a ter mais bola e a criar oportunidades e dificuldades ao Benfica. Tivemos oportunidades incríveis para marcar, não foi ao nosso dia e quero deixar uma palavra de apreço aos nossos jogadores. Foram corajosos e não tiveram medo de jogar contra uma equipa forte e contra algumas adversidades do jogo. Estou muito satisfeito com o nosso jogo, tivemos de ir trocando alguns jogadores por fadiga. Não esperava que pudéssemos ter um expulso desta forma e, perante outras ações mais agressivas do adversário e que passaram ao lado... Mas orgulho pelos jogadores e execução do plano de jogo. É preciso lavar a cabeça e recuperar energias para voltar as vitórias".

Foi correndo riscos nas substituições: "Essa expulsão condicionou um bocadinho, mas o jogo resolveu-se na eficácia. Não mudámos o nosso jogo, fomos obrigados a defender um pouco mais do que pretendíamos, mas os jogadores que entraram trouxeram serenidade. Tivemos de tirar o Kiki [Afonso] por fadiga e acho que fizemos um ótimo jogo, o resultado não demonstra o que se passou".

Samu diz que o Vizela joga bem contra os grandes mas não ganha: "A parte mental temos de trabalhar, mas há outras coisas que não podemos controlar. Se houver justiça equitativa nas decisões que se tomam... Se virmos o lance do Osmajic e não se vai ver ao VAR... Não pode haver dois pesos e duas medidas, mas isso não controlamos. O que controlamos é a nossa capacidade de melhorar contra estas equipas mais fortes e crescer".