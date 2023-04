Tulipa: "Queremos ser exigentes como os adeptos, mas dar um passo de cada vez"

Declarações do treinador do Vizela na antevisão ao jogo com o Boavista.

O treinador Tulipa afirmou este domingo que o Vizela deve ser ainda "melhor" do que nas duas partidas anteriores, que venceu, para derrotar o Boavista, no jogo que encerra a 28.ª jornada da I Liga, na segunda-feira.

Oitavo da tabela, com 38 pontos, o clube minhoto atravessa uma série de três vitórias consecutivas, a mais extensa em três participações no escalão principal, e quer voltar a triunfar na receção aos axadrezados, com a consciência de que tem de ser "melhor" com bola face aos êxitos sobre Casa Pia (3-1), na 26.ª jornada, e perante o Santa Clara (1-0), na ronda anterior.

"Não chega fazer o que fizemos nos dois últimos jogos. Temos de estar a um nível superior. Quando temos bola, temos de ser melhores, de colocar mais em dúvida no adversário, de ter mais soluções para jogar no meio-campo ofensivo e para invadir mais a área adversária", projetou, na antevisão ao embate marcado para as 20h15.

O técnico de 50 anos vincou que o Boavista, 12.º da tabela, com 33 pontos, é "um adversário competente", com "uma experiência muito grande" na I Liga e "jogadores de elevada qualidade", como Seba Pérez, que apresenta "bons "timings" de circulação" de bola no meio-campo, e Yusupha, Kenji Gorré e Salvador Agra, atacantes "que visam a baliza com facilidade".

Ciente do "perigo" que a equipa treinada por Petit pode criar nos ataques rápidos, Tulipa pediu aos seus jogadores para serem inteligentes e acautelarem os momentos de equilíbrio.

"Se não cuidarmos do nosso jogo e da relação de equilíbrio, se não formos mais perigosos no ataque ao espaço e no jogo posicional, se não formos uma equipa com inteligência, com fome de vencer, vamos ter problemas", avisou.

Além de prolongar a série vitoriosa, o Vizela iguala, em caso de triunfo, os 41 pontos do Vitória de Guimarães e ascende ao sexto lugar, que, no final da temporada, pode valer o acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, mas Tulipa lembrou que a fasquia dos 42 pontos é o objetivo mais imediato.

"O pensamento dos adeptos [relativamente a uma eventual qualificação para as competições europeias] deve-se à nossa posição na tabela classificativa. Estamos perto desse lugar. Tínhamos traçado um segundo objetivo, o de entrar o mais rapidamente possível nos 42 pontos. Estamos nesse caminho. Queremos ser exigentes como os adeptos e ter ambição, mas dar um passo de cada vez", disse.

O timoneiro vizelense reconheceu, aliás, que "há muitas coisas a melhorar" num plantel com jogadores de "muita qualidade", não só a nível técnico, mas também na "inteligência" e "adaptação rápida" ao que o jogo pede.

O Vizela, oitavo classificado, com 38 pontos, recebe o Boavista, 12.º, com 33, em jogo marcado para segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.