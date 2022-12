Tulipa: "Precisamos dos adeptos. Não guardo rancores, não tenho culpa"

Declarações do treinador após o Vizela - Vitória de Guimarães (3-0), jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela:

Sobre o jogo: "O Vitória entrou muitíssimo bem, tem uma dinâmica muito interessante. Aproveita muito bem os três centrais no início da construção e tem os laterais muito altos. Não estávamos a acertar a pressão e tinham a bola livre para mudar o centro de jogo. Deixámos que a pressão fosse feita pelo Osmajic. Quando não estávamos por cima, soubemos ser inteligentes."

O primeiro golo: "Num lance em que recuperámos a bola para aproveitar a profundidade, o Osmajic foi para cima do adversário, ganhou a grande penalidade e convertemos. Na segunda parte, a história foi totalmente diferente. Muita da posse de bola do Vitória não teve significado. Estivemos sempre mais perto do golo e poderíamos ter marcado mais um ou dois golos."

A necessidade: "São três pontos. Tínhamos esta necessidade de conquistar mais vitórias em casa. Os nossos adeptos são emblemáticos, "aguerridos" e gostam de ganhar. Esta vitória é importante para prepararmos a próxima semana, frente a outra equipa vizinha [o Famalicão]. Temos de olhar para o nosso foco e o nosso objetivo, que é ganhar uma distância grande para as posições seguintes abaixo."

Inteligência: "Somos uma equipa inteligente. No Estádio do Dragão, [na derrota por 4-0 com o FC Porto para a Taça da Liga] até tivemos mais domínio do jogo, mas, na segunda parte, não conseguimos continuar com a intensidade no jogo. Na segunda parte, ganhámos com uma linha de cinco defesas atrás, não demos espaço ao adversário e demos sempre espaço aos nossos jogadores para saírem para o contra-ataque."

Apoio: "Precisamos muito dos adeptos. Não guardo rancores [sobre críticas dos adeptos à sucessão do treinador Álvaro Pacheco]. Não tenho culpa nesse processo e respeito muito as pessoas que cá estavam".