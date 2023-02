Tulipa: "Olhámos para a primeira volta, fizemos cinco pontos nos quatro primeiros jogos"

Declarações de Tulipa após o Gil Vicente-Vizela (1-1), partida da 21ª jornada da Liga Bwin

Desperdício na primeira parte: "Normalmente é isso, quando uma equipa tem facilidade em criar e não consegue marcar, começa a duvidar se este é o dia certo para ganhar o jogo."

Plano de jogo: "Trocámos uma linha de quatro atrás por uma linha de cinco. O Gil tem um bom jogo posicional e em largura. Organizamo-nos um pouco em função do adversário, mas sem perder as nossas características. Recuperávamos a bola e, se ativássemos os alas e a profundidade do nosso ponta de lança íamos ter espaço para finalizar. Aqui e ali foi um domínio do Gil Vicente mais consentido da nossa parte, mas connosco a sairmos muito bem."

Mudança no segundo tempo: "Entrámos logo com o lance do penálti e fomos felizes porque o nosso guarda-redes defendeu muito bem, mas ficámos fragilizados por essa ação e sofremos o golo num ressalto. Mudámos o chip e corremos atrás. Mostrámos caráter e passamos a ter mais gente na frente, correndo riscos. Quem entrou acrescentou, ganhámos energia e, se calhar, se houvesse mais tempos, ganhávamos."

Nuances táticas: "Optámos por jogar com o Etim numa posição mais baixa. O Matías impulsionou muito o nosso jogo nos corredores, é muito forte nos duelos."

Pontuação: "Olhámos para a primeira volta, fizemos cinco pontos nos quatro primeiros jogos, tínhamos ambição de fazer mais um ponto, não conseguimos. Os próximos quatro jogos são difíceis, mas temos de conquistar pontos em casa, também com adversários complicados."