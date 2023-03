Tulipa no final do Vizela-Braga: "Não olhar muito para o resultado gordo..."

Declarações de Tulipa após o Vizela-Braga (0-4) da 24ª jornada da Liga Bwin

Sobre o resultado: "Algumas coisas nós erramos, mas o resultado explica-se, sobretudo, com a assertividade do Braga. E da sua qualidade. Não perdemos mais do que três pontos com um adversário competente que anda perto dos lugares de campeão e com números interessantes. Sofremos o primeiro golo muito por nossa responsabilidade. O jogo parou muito tempo e perdemos o foco."

A segunda parte: "Acho que entrámos bem na segunda parte, mas praticamente no início o Braga faz o 2-0. Foi eficaz. O jogo demonstrou mais uma vez que a nossa equipa sabe o quer quer e o que faz com a bola. Não foi o nosso dia, criámos oportunidades e não fomos eficazes. Perdemos três pontos, mas não perdemos a nossa essência."

Peso da derrota: "O efeito há sempre, ninguém gosta de perder e mais ainda por estes números. Temos de diluir isso. Não olhar muito para o resultado gordo, mas para o que não fizemos bem."

Vitória justa: "Sabíamos que o Braga liga muito rápido para frente, que a meia distância é eficaz... Foi isso que aconteceu. Houve mérito do Braga, nada mais a dizer. Vitória justa".